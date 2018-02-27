Edirne’de nefes kesen kar manzaraları

Edirne’de dün akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede tüm şehri etkisi altına alan kar, şehri beyaz örtü ile kapladı. Gece yarısı da aralıklarla devam kar yağışı sonrası ‘Sultanların şehri, şehirlerin sultanı’ olarak anılan kadim şehir Edirne’de, kartpostallık görüntüler oluştu.

Başta Osmanlı’nın kudretinin yansıması Selimiye olmak üzere tarihi taş köprüler ve şehrin beyaz gelinliği havadan görüntülendi. Edirneli fotoğraf sanatçısı Hamza Tanrıseven tarafından kaydedilen, görüntüler, izleyenlerin nefeslerini kesti.

Koray Ustabaşı