Diğer
Kategoriler

Edirne’de nefes kesen kar manzaraları

Edirne’de, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren ve tüm şehri beyaz örtüyle kaplayan kar, havadan görüntülendi. Mimar Sinan’ın ‘Ustalık Eserim’ dediği muhteşem Selimiye’nin eşsiz manzarası nefes kesti.

Edirnede nefes kesen kar manzaraları
Edirne’de nefes kesen kar manzaraları - Foto Galeri

27 Şubat 2018 15:17

Edirne’de dün akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede tüm şehri etkisi altına alan kar, şehri beyaz örtü ile kapladı. Gece yarısı da aralıklarla devam kar yağışı sonrası ‘Sultanların şehri, şehirlerin sultanı’ olarak anılan kadim şehir Edirne’de, kartpostallık görüntüler oluştu.

Başta Osmanlı’nın kudretinin yansıması Selimiye olmak üzere tarihi taş köprüler ve şehrin beyaz gelinliği havadan görüntülendi. Edirneli fotoğraf sanatçısı Hamza Tanrıseven tarafından kaydedilen, görüntüler, izleyenlerin nefeslerini kesti. 

Koray Ustabaşı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç