Edirne Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında Valilik kararı ile 12 Ocak 2017 Perşembe günü eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 12 Ocak 2017 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna duyurulur” denildi.

Koray Ustabaşı

