Edirne'de okullar tatil mi? 20 dakika içerisinde bütün şehir beyaza büründü

Edirne'de okullar tatil olacak mı? Edirne'de beklenen kar erken gelirken kenti etkisi altına alan kar yağışı 20 dakika içerisinde tüm şehiri beyaza bürüdü. Meteoroloji yetkililerinin Çarşamba gününü işaret ettiği şiddetli kar bir anda kenti etkisi altına aldı. Hal böyle olunca Edirneli öğrencilerin merak ettiği tek soru Edirne'de okullar tatil olacak mı? sorusu oldu. Edirne Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı! İşte detaylar...

Edirne'de okullar tatil mi?

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il merkezinde ve tüm ilçelerimizde bulunan resmi-özel ilk ve orta dereceli okullarımız 27 Şubat Salı günü (1 gün) valilik kararı ile tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 27/02/2018 tarihinde izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Trafik ekipleri sürücüleri uyarıyor

Edirne'de akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli kar yağışı, vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Bir yandan kar yağışının sevincini yaşayan öğrenciler kar topu oynarken, diğer yandan da sürücüler trafikte zorlukla ilerlemeye çalıştı.

Kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası Edirne Belediyesi ve Karayolları ekipleri ile İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri alarm durumuna geçti. İl genelinde yolların kapanmaması için hazır bekleyen iş makineleri ve kar küreme araçları teyakkuz durumunda.

Öte yandan, Bulgaristan'a ve Yunanistan'a açılan Kapıkule ve diğer kara sınır kapılarında ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadığı belirtildi.

Koray Ustabaşı