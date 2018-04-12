Edirne'de pazarcı esnafı süpermarketi bastı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Perşembe günleri marketlerin meyve ve sebze reyonlarını dışarı taşımasına tepki gösteren pazaryeri esnafı, önce marketlerin kaldırım üzerinde bulunan sebze ve meyve reyonunu dağıttı ardından da belediye binasına yürüdü.

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ile görüşmek için "başkan buraya" sloganları atan pazaryeri esnafının karşısına, Belediye Zabıta Müdürü Kazım Gürkan Kır çıktı. Zabıta Müdürü Kır’ın Başkan Enis İşbilen’in Ankara’da bulunduğunu söylemesi üzerine daha da sinirlenen öfkeli kalabalık "Biz bu başkanı hiç göremeyecek miyiz?" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Sercan Ülgen