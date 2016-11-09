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Edirne’de PKK operasyonu

Edirne’de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK terör örgütüne üye olduğu iddia edilen aralarında Mimarlık Fakültesi öğrencisi de bulunan 3’ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.


09 Kasım 2016 14:45

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK terör örgütüne ve gençlik yapılanmasına üye oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'nın gençlik yapılanması olan Demokratik Gençlik Konfederasyonu (Dem-Genç) üyesi olduğu belirlenen ve aralarında Mimarlık Fakültesi öğrencisi de bulunan 3’ü kadın toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle, Edirne Adliye Sarayına sevk edildi. 

Koray Ustabaşı
EDİRNE 

Etiketler: Edirne, operasyon, pkk


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