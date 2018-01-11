Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor

Edirne’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın zaman zaman etkisini artırmasını nedeniyle, kısa süre içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri kurallara uymaları yönünde uyardı. Bazı vatandaşlar şemsiye ile yağmurdan korunurken bir kısmı da otobüs durakları ve iş yerlerinde yağmurun dinmesini bekledi.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü şehirde, sağanak yağışın akşam saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Koray Ustabaşı

