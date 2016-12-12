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Edirne’de sis etkili oldu

Edirne’de, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Yoğun sis dolayısıyla kentin simgesi olan tarihi köprüler gözden kayboldu.


12 Aralık 2016 10:20

Edirne’de sabahın erken saatlerde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik polisleri, kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis sebebiyle Selimiye Camii, tarihi Tunca ve Meriç köprüleri kısmen gözden kayboldu. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, öğleden sonra kentte en yüksek hava sıcaklığının 13 derece, gece ise en düşük 1 derece olması beklendiği öğrenildi. 

Koray Ustabaşı
EDİRNE


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