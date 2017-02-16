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Edirne’de torbacı operasyonu: 4 tutuklama

Edirne’de, polis ekiplerince 12 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen 'torbacı' operasyonunda, 5 bin 780 adet ecstasy hap ele geçirilirken, operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edirnede torbacı operasyonu: 4 tutuklama

16 Şubat 2017 17:08

Edirne Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen çalışmalarda, İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, torbacılar aracılığıyla Edirne piyasasına süren şebeke çökertildi.

İstanbul-Edirne uyuşturucu trafiğine ağır darbe

Edinilen bilgiye göre, Edirne’de ikamet eden C.Y. ve R.B. isimli şahısların İstanbul’da bulunan M.K. isimli şahıstan temin ettiği uyuşturucu maddeleri yine Edirne’de ikamet eden A.A. ve N.A. isimli şahıslar vasıtası ile madde kullanan şahıslara sattığı bilgileri üzerine Uyuşturucu Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İlk operasyonda 4 tutuklama

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından gerekli izinler doğrultusunda polis ekiplerince gerçekleştirilen teknik takip ile yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 14 şahsa işlem yapıldığı, M.K., C.K., E.G., O.S. isimli şahısların tutuklandığı, 0,81 gram kokain maddesi, 0,49 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 39,08 gram esrar maddesi ve 5 bin 780 adet ecstasy hap ele geçirildiği bildirildi.

12 farklı adrese eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, soruşturma savcısının yeteri kadar delil elde edildiği ve soruşturmanın sonlandırılması talimatları üzerine ise 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, A.A., N.A., C.Y., R.B., V.B., V.Y., R.K., A. K., D.B. ve E.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
12 farklı adreste polis ekiplerince yapılan aramalarda, 3 fişek halinde daralı toplam 0,78 gram gelen sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 450 TL para ve 1 adet kuru-sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, haklarında ‘örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçu ile ilgili tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

"Operasyonel çalışmalarımız artarak devam edecektir"

Edirne Emniyet Müdürlüğünden, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan yazılı açıklamada, "Şube Müdürlüğümüzce gençliğimizi zehirleyen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik kapsamlı, projeli ve planlı operasyonel çalışmalarımız kararlılıkla ve artarak devam edecektir" denildi. 

Koray Ustabaşı
 

Etiketler: ecstasy hap, Edirne, torbacı, uyuşturucu


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