Şahsın evinde yapılan aramada ele geçirilen esrar maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliğince, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Çavuşbey Mahallesinde ikamet eden V.Ö isimli şahsın ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi.

1 torbacı tutuklandı

Evde yapılan aramada ele geçirilen 33.96 gram esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplamda 755 TL ve 25 Euro paraya el konuldu. V.Ö isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şube Müdürlüğümüzce gençliğimizi zehirleyen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik kapsamlı, projeli ve planlı operasyonel çalışmalarımız kararlılıkla ve artarak devam edecektir" denildi.

Koray Ustabaşı

EDİRNE