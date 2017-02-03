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Edirne’de yoğun sis

Edirne’de, sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesi 20 metrenin altına düşen kentte tarihi Selimiye Camii ve taş köprüler adeta gözden kayboldu.

Edirnede yoğun sis

03 Şubat 2017 11:50

Edirne’de, sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Yoğun sis dolayısıyla kentin simgesi olan tarihi Selimiye Camii ve taş köprüler gözden kayboldu. Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı.

Trafik polisleri, kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis sebebiyle Selimiye Camii, tarihi Tunca ve Meriç Köprüleri kısmen gözden kayboldu. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kentte öğleden sonra en yüksek hava sıcaklığının 11, gece ise 3 derece olması bekleniyor. 

Koray Ustabaşı

Etiketler: Edirne, yoğun sis


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