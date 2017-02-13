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Edirne’deki tarihi çeşmeler Vandalizm tehdidi altında!

Türkiye’nin sahip olduğu en niş miraslarından tarihi çeşmeler Vandalizm tehdidi altında. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Sedes, Edirne’de yaptıkları çalışmalar sırasında duvar yazıları ve grafitilerle tahrip edilmiş birçok tarihi çeşme tespit ettiklerini söyledi.

Edirnedeki tarihi çeşmeler Vandalizm tehdidi altında!

13 Şubat 2017 09:31

Özellikle Osmanlı dönemi mimarisini günümüze taşıyan en konsantre eserler olarak göze çarpan tarihi çeşmeler, bugün Vandalizm tehdidi altında bulunuyor. Edirne’de gerçekleştirdikleri bir çalışma esnasında kentteki birçok tarihi çeşmenin başta grafiti ve duvar yazıları olmak üzere birçok Vandalizm yöntemiyle tahrip edildiğini ifade eden İAÜ Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Sedes, bu çeşmelerden ikisi için halen bürokratik engeller nedeniyle çalışma yapılamadığını söyledi.

“İlgilileri göreve davet ediyoruz”

Konuyla ilgili akademik bir çalışma da yapan Yrd. Doç. Dr. Sedes, “Gençlerin grafiti sevgisini anlayabiliyorum. Nitekim psikolojide grafiti, duvarlara yapılan resimler, yazılar yoluyla kendini ifade etmek olarak tanımlanır. İlk çağlarda mağara duvarlarına çizilen resimler grafitinin başlangıcı olarak kabul edilirse grafitinin yüzyıllar öncesine dayandığını söyleyebiliriz. Ancak bu tip pop-art etkinliklerin tarihi eserlere ve sanat eserlerine yönelmesi kabul edilebilir bir davranış değildir. Vandalizm dediğimiz kavram tam da budur zaten” diye konuştu.

Osmanlı Devleti’ne uzun süre başkentlik yapmış olan serhat şehri Edirne’de gerçekleştirdikleri bir çalışma esnasında bu şekilde tahrip edilmiş birçok tarihi çeşmeye rastladıklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Sedes, “Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış olan bu şehrimizde yer alan medeniyet mirası çeşmelerimizin bu kadirbilmezlikten, Vandalizm’den büyükçe pay aldığını rölöve çalışmaları esnasında saptadık. Yaptığımız proje çalışmalarının çoğu Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayından geçti. Ne var ki iki çeşmemiz bürokratik nedenlerle üç senedir hala görüşülüp onay almayı bekliyor” ifadelerini kullandı. Yrd. Doç. Dr. Sedes ayrıca, söz konusu tarihi çeşmeleri gelecek nesillere miras bırakabilmek için yetkilileri ve mimarlık camiasını göreve davet etti.
 

Etiketler: Edirne, İstanbul Aydın Üniversitesi, Tarihi çeşmeler, tarihi eser, vandalizm


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