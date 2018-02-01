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Edirneli pehlivan Ufuk Yanık: 'Hayalim altın kemerli başpehlivanlık'

Edirne Belediyesi’nin başarılı pehlivanı, Er Meydanı’nın Edirneli yiğitlerinden Ufuk Yanık, 2 ay önce geçirdiği ameliyatın ardından 657’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri hazırlıklarına başladı. Genç pehlivan Yanık, hayalinin başpehlivan olarak altın kemeri kazanmak olduğunu söyledi.

Edirneli pehlivan Ufuk Yanık: Hayalim altın kemerli başpehlivanlık

01 Şubat 2018 12:34


Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Aliço Güreş Eğitim Merkezi’nde çalışmalarına devam eden ve bu yıl hedeflerini büyüterek Edirne’yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyleyen Yanık, 2 ay önce ön çapraz bağlarından dolayı geçirdiği ameliyatın ardından form tutmaya başladı.
Başarılı güreşçi Yanık, önümüzdeki süreci iyi değerlendirip Kırkpınar’da Edirne’yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade ederek, “Hedeflerimiz daha yüksek. İnşallah en yakın zamanda başpehlivan olacağız ve Edirne şehrimize altın kemeri getireceğiz” dedi.

“Edirne’yi en iyi şekilde temsil edeceğim”
657’nci Kırkpınar için hazırlıklara başladığını ifade eden Yanık; “Ameliyat olalı yaklaşık 2 ay oldu. Ön çapraz bağlarım kopuktu, onlarla ilgili bir operasyon geçirdim. Şimdi dizimi kuvvetlendiriyorum. Kısmetse Kırkpınar’da Edirne şehrimizi daha iyi bir şekilde temsil edeceğim. Hazırlıklara başladık. Şimdi kuvvetlenme dönemi. Yaza kadar daha uzun süre var. İnşallah daha iyi şekilde Kırkpınar’a hazırlanıp Edirne’yi daha iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

“Herkes pehlivan olamaz”
Bu süreç içerisinde alttan yetişen pehlivan adaylarına da yardımcı olduklarını söyleyen Yanık, “Alttan yetişen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu çalışarak olacak bir iş. Herkes pehlivan olamaz. Bizim üstümüze düşen vazife de onlara yardım etmek ve en iyi şekilde onları geleceğe hazırlamak” diye konuştu.

“Rakiplerimizi de mercek altına alıyoruz”
Kırkpınar’daki rakiplerini de yakından takip ettiğini dile getiren Yanık, “Rakiplerimizi de yakından takip ediyoruz. Genellikle hepsi arkadaşlarımız. İletişim içerisindeyiz, ona göre daha fazla çalışıyoruz. Hedeflerimiz daha yüksek. İnşallah en yakın zamanda başpehlivan olacağız ve Edirne’mize altın kemeri getireceğiz” ifadelerini kullandı.
Yanık ayrıca bu süreçte kendisine destek olan ustalarına, arkadaşlarına ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a da teşekkür ettiğini söyledi. 

Koray Ustabaşı
 

Etiketler: Edirne, Kırkpınar, pehlivan

 

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