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Edirne’nin dev armutları görenleri şaşırtıyor

Edirne'nin Altınyazı Köyü'nde yetiştirilen ve ortalama 1 kilogram gelen devasa armutlar görenleri şaşırtıyor.

Edirnenin dev armutları görenleri şaşırtıyor

03 Ekim 2016 15:15
Edirne’nin dev armutları görenleri şaşırtıyor - Tıkla İzle

Özellikle Bursa ve çevresinde yaygın olarak yetiştirilen ancak Edirne'de de yetiştirilmeye başlanan deveci armutları, 1’inci Uzunköprü Kültür, Sanat ve Tarım Festival alanında bulunan stantlarda yerini aldı. Tanesi yaklaşık 1 kilogram olan ve deveci armutları olarak bilinen armutlar, festivalde ilgi odağı oldu. Uzunköprü'ye bağlı Altınyazı Köyü’ndeki bahçelerde yetiştirilen armutlar, görselliğiyle göze hitap ederken, lezzetiyle de iştah açıyor. 

Altınyazı Köyü’nde deveci armudu üreticiliği yapan Umut Çalık, "Biz bu deveci armut üretimini alternatif ürün olarak Bursa bölgesinde gördük ve yetiştirmeye karar verdik. Deveci armudunu üretebilmek için 50 dönüm civarında bir bahçe kurduk" dedi.

"Hormonlu olduklarını düşünmeyin"
Yetiştirdikleri deveci armutları arasında bugüne kadar en fazla 1 kilo 300 gram civarına kadar çıktıklarını belirten Çalık, "Armutların tanesi ortalama bir kiloya yakın geliyor. Deveci armutlarını gördüğünüz zaman hormonlu olduklarını düşünmeyin. Deveci armutlarının büyük olmasının sebebi ağaçların üzerinde seyrek yetiştirilmelerinden kaynaklanıyor. Deveci armutlarının dalda durması için tel sistemi yapıyoruz. Festivallere katılarak civarda kendi imkanlarımız ile tanıtmaya çalışıyoruz. Edirne'de bu deveci armudunu bizim sayemizde tanınacak ve bu sayede diğer başka bahçelerinde artacağına inanıyoruz" diye konuştu. 

Koray Ustabaşı


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