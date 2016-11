25 Kasım Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 94’üncü yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. Törene, Edirne Valisi Günay Özdemir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın yanı sıra Edirne Milletvekili Bircan, askeri erkan, kamu kurum il müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ve Edirneli vatandaşlar katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti. Türk Hava Kurumu'na ait üzerinde Atatürk'ün portresi ve Türk bayrağı asılı paramotor ‘Cumhuriyet, fazilettir’ yazılı afiş ile Selimiye ve çevresinde tur attı.

Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunma programının ardından Edirne Vali Konağı önünde başlayan araç kortejini, Edirne Valisi Günay Özdemir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Talatpaşa Asfaltı üzerinde kurulan tören alanında karşıladı. Kentin marka değerine sahip firmalarının, özel şirketlerin ve sivil toplum örgütlerinden oluşan araç kortejini protokol selamladı.

"Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, ne mutlu Türk’üm diyene"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Her neye mal olursa olsun bu büyük milletin her bir ferdi göğsünü, canını bu topraklar için, bu vatan için, bu büyük milletin bekası için feda etmekten bir an dahi çekinmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti dünya durdukça ilelebet yaşayacaktır. Var olsun Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Ne Mutlu Türk’üm diyene" dedi.

Koray Ustabaşı