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Ediz Bahtiyaroğlu unutulmadı !

Vefatının 6. yıl dönümünde Ediz Bahtiyaroğlu unutulmadı. Fenerbahçe, Bursaspor, Ankaragücü ve Eskişehirspor sosyal medya hesaplarından paylaşım yayınladı.

Ediz Bahtiyaroğlu unutulmadı !

05 Eylül 2018 16:57

Eskişehirspor forması giydiği dönem 26 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu’nu kulüpler unutmadı. Ölümünün 6. yılında Fenerbahçe, Bursaspor, Ankaragücü ve Eskişehirspor sosyal medya hesaplarından Ediz için paylaşım yayınladı. Kulüpler paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

FENERBAHÇE
"Yukarılarda bir yerde, üstünde sarı-lacivert çubuklu var, sırtında Ediz yazar”

BURSASPOR
"Futbola altyapımızda başlayan Ediz Bahtiyaroğlu’nu aramızdan ayrılışının 6. yılında özlem ve rahmetle anıyoruz"

ANKARAGÜCÜ
"2009-2010 sezonunda formamızı başarıyla terleten, gittiğinde ‘transfer yasağı açılsın, ilk ben geleceğim’ ifadelerini kullanan Ediz Bahtiyaroğlu’nu vefatının 6. yılında rahmetle anıyoruz"

ESKİŞEHİRSPOR
"5 Eylül 2012 tarihinde aramızdan ayrılan futbolcumuz Ediz Bahtiyaroğlu’nu özlemle ve rahme anıyoruz"  

 

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