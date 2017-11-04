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Ediz Hun TÜYAP’ta okuyucularıyla buluştu

Eski Yeşilçam oyuncusu ve yazar Ediz Hun, 36’ncı Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı TÜYAP’ta okuyucularıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği imza töreninde Ediz Hun’u karşısında gören hayranları telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti.

Ediz Hun TÜYAPta okuyucularıyla buluştu

04 Kasım 2017 20:32

Bu yıl 36’ncısı düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı TÜYAP yazarlar ve kitapseverleri bir araya getirdi. Eski sinema oyuncusu ve yazar Ediz Hun kitap fuarına katılarak okuyucularıyla buluştu. Kitapseverlerle sohbet eden Ediz Hun, okuyucuları için kitaplarını imzaladı. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği imza töreninde Ediz Hun’u karşısında gören hayranları telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti. Yeşilçam yıldızı Ediz Hun kitabını imzaladığı sırada hayranlarının merak ettiği soruları da yanıtladı.

"GENÇLER VE ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK GÜZEL KİTAPLARIMIZ VAR"

Sevenleriyle bir araya gelmiş olduğu için çok mutluğu olduğunu söyleyen Ediz Hun, ‘‘Çekilmiş olan filmlerin sonucunda bu günlere ulaştık. 130’a yakın film çektik. Filmlerin hala gösteriliyor olması bizimde toplumla bir arada olmamızı sağlıyor. Bazıları kitap alıyor, bazıları almıyor. Ama onlarla fotoğraf çekilmekten büyük keyif alıyorum. Her şeyin özü sevgidir, hiçbir ayrım yapmadan herkesi sevgiyle kucaklamak gerekir. 3 tane kitabımız var, çevreyle ilgili gençler ve çocuklar için çok güzel kitaplarımız var’’ dedi.

"BÜYÜK BİR ÜSTAT, YANINDA AYAKLARIM TİTRİYOR"

Kitap fuarında Ediz Hun’u görmüş olmanın heyecanını yaşayan hayranları ise, ‘‘Ediz Bey’in hayranıyım zaten, burada olduğunu duydum ve geldim. Kendisi çok içten, beraber fotoğraf çektirdik. Kendisini gördüğümüze çok sevindik. Hala çok yakışıklı, bizim için usta bir oyuncu. Kitaplarını da merak ediyoruz, okuyacağım. Büyük bir üstat, yanında ayaklarım titriyor’’ ifadelerini kullandı.

Alper Korkmaz

 

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