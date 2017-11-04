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Edremit Bld. Gürespor - Mersin Basketbol maçının ardından

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nin 5. haftasında Edremit Bld. Gürespor, sahasında karşılaştığı Mersin Basketbol takımına 71-73 mağlup oldu ve sezondaki ikinci yenilgisini aldı. Maçın ardından antrenörler mücadeleyi değerlendirdi.

Edremit Bld. Gürespor - Mersin Basketbol maçının ardından

04 Kasım 2017 22:12

Maç sonrasında basın toplantısına katılan Edremit Bld. Gürespor Başantrenörü Ömer Buharalı, “İyi savunma yaptık. Rakibi durdurduk. Doğru hücumlar yaptık. Doğru atışlar kullandık. 20 sayı gerideyken bile bizi destekleyen taraftar da arkamızdaydı. Çıkan olayları bilmiyorum ne sebeple çıktı ama ne olursa olsun yakışmıyor. Şiddet olayları ülkemize yakışmıyor. Maç 20 dakika durdu ve karşı takım dinlenmiş oldu. Maç durmamış olsaydı, inanıyorum ki, maçı kazanacaktık. Maçı iyi noktaya getirdik sonunda ama kazanamadık. Bunları telafi etmemiz lazım. Önümüzde 4 tane önemli maç var. İyi çalışıp bu maçlarda kaybetmemeye gayret edeceğiz” dedi.
Gürespor Oyuncusu Nuran Tutsak ise, “İyi mücadele ettik ama karşılaşmayı kaybettik. Rakip takımı kutluyorum” diye konuştu.

Mersin Basketbol Başantrenörü Burak Uyar da, “Geçen hafta kaybetmenin vermiş olduğu baskıyla çıktık sahaya. Teknik analizden çok konuşulması gereken, böyle güzide bir şehrin, medeniyet şehrinin tribünlerinde yaşanan olay bizi çok üzdü. Oyuncuları çok gerdi. Bu münferit bir olay olarak gerçekleşti. Ama burada oyuncu sağlığı, insan sağlığı çok önemli. Bir oyuncumuzun ailesi bu olayın içerisindeydi. Buna çok üzüldük. Umarım bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Basketbolu diğer sporlardan ayıran şey, bu sporun naifliğidir. Bunu ülke çapında çok sıkıntı yaşayarak uyguluyoruz. Biz çok iyi hazırlanmıştık bu maça. 2 buçuk periyod oyunumuzu çok iyi oynadık. Deniz’in oyunda olmayışı bizi etkiledi. İrem’in çok iyi oynamasına sevindim. Umarım bundan sonra da başarırız. Güre takımına bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

Mersin oyuncusu İrem Tulgar ise, “Geçen haftaki talihsiz mağlubiyetimizin üstüne, ihtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Çok iyi hazırlandığımız bir hafta oldu. Emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Güre takımını da üstün mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. 

Müjgan Özbek
 

 

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