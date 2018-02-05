Edremit Körfezi lodosa teslim

Kuzey Ege’nin sahil kesiminde, hızı zaman zaman saatte 35 kilometreye ulaşan lodos 4 gündür etkisini sürdürüyor. Edremit Körfezi’ndeki Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçesi sahillerinde bulunan plajlar ve limanlar ve balıkçı barınakları, lodosun oluşturduğu dev dalgalarla mücadele ediyor. Edremit’in Akçay kordonundaki dalgakırana vuran dalgaların yüksekliği zaman zaman 5 metreyi bulurken, vatandaşlar dalgaları seyretmek için kordona gidiyor.

Gece saatlerinde şiddetini artıran lodos sebebiyle Edremit Körfezi’ndeki yüzlerce amatör balıkçı, teknelerini sığı bölgelere çekti. Denize açılamayan balıkçılar, gün boyu bozuk ağlarını onarmaya çalışarak lodosun bitmesini bekliyor. Deniz kenarındaki çok sayıda işletme de, bahçelerindeki masa ve sandalyelerini kapalı mekanlara taşıdı. Dalgalı denizde kıyıya daha fazla balık geleceğini düşünen olta balıkçıları sahillere akın etti.

Gece saatlerinde yağan şiddetli yağmur sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti ve Kazdağları’ndaki karları eriyerek derelerdeki su seviyesinin artmasına sebep oldu. Zeytinli plajında çay bahçesi işleten Özkan Saka, bölgedeki işletmelerin olumsuz etkilendiği ifade ederek, “Bölgemizde lodos etkili olunca müşteri miktarı yarıya düşüyor. Bugünlerdeki lodos iş yerlerimize ciddi bir zarar vermedi. Ama bazen mekanlarımıza kadar dalgalar geliyor. Yapacak bir şey yok. Lodosun bitmesini bekliyoruz” dedi.



Müjgan Özbek

