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Edremit'te Antandros Antik Kenti'nin dükkanları gün yüzüne çıkartıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Kırsal Mahallesi’nde 16 yıldır sürdürülen Antandros Antik Kenti kazı çalışmaları sırasında, şehrin 8 dükkanı gün yüzüne çıkartıldı.

Edremitte Antandros Antik Kentinin dükkanları gün yüzüne çıkartıldı

27 Eylül 2016 11:22
Antandros Antik Kenti'nin dükkanları gün yüzüne çıkartıldı - Tıkla İzle

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ege Üniversitesi tarafından 16 yıldır aralıksız devam eden Antandros Antik Kenti kazı çalışmalarında sezon sonuna yaklaşılmasına rağmen, antik kentin yan yana sıralanmış 8 dükkanına ulaşıldı. Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gürcan Polat’ın başkanlığını yürüttüğü Antandros Kazı Başkanlığı’na bağlı yaklaşık 50 kişilik ekip, kazı sezonu süresince çalışmalarını sürdürüyor. Okulların açılması ve öğrencilerin bölgeden ayrılmasıyla birlikte 10 kişilik arkeolog ekibinin çalıştığı kazı alanında bulunan 8 dükkan ile ilgili açıklamada bulunan Antandros Kazı Başkanı Vekili Uzman Arkeolog Rabia Aktaş, “Bu seneki çalışmalarımız antik yamaç evin giriş kapısını bulmak adına Güney kısımda başlamıştı. Ama bu arama çalışmalarımız esnasında evin bahçe giriş kapısına değil, dükkanlarına denk geldik. Evin avlusunun Güneyinde 8 adet ve yaklaşık 4’e 6 metrekare ebatlarında odalarımız mevcut. Şimdilik 2 odası tam olarak açığa çıkartılmış durumda. Diğerlerini de zamanımız dahilinde açmaya devam edeceğiz. Dükkanların açıldığı yolu da tespit etmeye çalışıyoruz. Ekim ayı sonuna kadar çalışmalarımız devam edecek. O dönemde kullanılan bir koku kabı dükkanlarımızın bir tanesinde tam olarak ele geçti. Bir mermer tepsimiz var. Burasının büyük bir alışveriş merkezi olduğunu düşünüyoruz. Kazı çalışmalarımızda bizlere destek olan Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği’ne ve Edremit Belediyesi’ne ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zekiye Gülçin Cömert ise açıklamasında, Andandros Antik Kenti’nin kamulaştırma çalışmalarının hızlandırılması gerektiğine dikkat çekerek, “Kazı çalışmalarımızda her yıl farklı buluntular ortaya çıkıyor. Yaklaşık bin 200 metrekare büyüklüğündeki Roma villasının hemen alt kısmında dükkanların izlerine rastladık. Bu dükkanların, o dönemin kozmetik, gıda ve seramik dükkanları olduğunu düşünüyoruz. Heyecanla diğer buluntuları bekliyoruz. Aslında daha fazla buluntu ele geçirebilirdik ve daha geniş alanda çalışma yapabilirdik. Ama kamulaştırma sorunumuz var. Orasının tabelasında ‘Ören Yeri’ yazmasına rağmen aslında tam olarak ‘Ören Yeri’ diyemiyoruz. O arazinin Kültür Bakanlığı tarafından kamulaştırılması gerekiyor. Bu konuda girişimler yapıldı. Fakat bu işin hızlandırılmasını yetkililerden bekliyoruz. Kamulaştırma olmadığı sürece biz yerimizde sayıyor olacağız. Destekçilerimize de teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. 

Müjgan Özbek

Etiketler: Antandros Antik Kenti, balıkesir, Zekiye Gülçin Cömert


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