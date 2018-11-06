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Edremit'te filmleri aratmayan kovalamaca

Edremit'te filmleri aratmayan kovalamaca
Edremit'te filmleri aratmayan kovalamaca

Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinde trafiği tehlikeye sokacak şekilde araç kullanan bir sürücü polisten kaçmak isterken ortalığı birbirine kattı.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Caddesi üzerinde polislerin ‘dur' ikazına uymayarak kaçan 2 şüpheli trafiğe kapalı alana girerek esnafların masa ve sandalyesine zarar verdi. Ayrıca kaçmaya çalışırken motorize ekibin kullandığı motosiklete çarparak zarar verdi. Çarpmanın etkisiyle iki polis memuru yaralandı. Yaralanan polislerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bir süre daha kaçan şüpheliler 9 Eylül Caddesi üzerinde kaza yaparak durduruldu. Şüpheliler daha sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Yanma tehlikesi geçiren araç, çevre sakinlerinin ilk müdahalesi ve itfaiyenin çalışması ile söndürüldü. Polisten kaçmak isterken ortalığı birbirine katan G.Ö. (39) gözaltına alınırken araç içinde olan Z.D. (29) ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi. 

Emrah Elmas - Bekir Terzioğlu - Bahadır Demirçeviren
 

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