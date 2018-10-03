Edremit'te özel harekatlı şafak operasyonu: 19 gözaltı

Edinilen Bilgiye göre, İbrahimce Mahallesine sabah 04.30'da başlatılan şafak operasyonunda Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ile Edremit ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şubeleri tarafından yapılan operasyonda aranan 19 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çok sayıda ev ve araç ekipler tarafından arandı. Yapılan arama faaliyetlerinde 13 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 320 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 kişi ile ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Emrah Elmas

