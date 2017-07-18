Educaturk Üniversite Tercih Fuarı 21 Temmuz'da başlıyor

21-23 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde Educaturk Üniversite Tercih Fuarı düzenlenecek. Fuarda, uzman danışmanlar gün boyu gençlere ‘puanları üstünden en doğru’ seçimi yapmaları için destek sunacağı, Grikoç Gökhan Müftüoğlu ve alanında uzman konuşmacılar, işin püf noktalarını anlatacağı duyuruldu. Her yıl yaklaşık 500 bin genç üniversite tercihi sırasında yaptığı hatalar nedeniyle ya açıkta kalıyor ya da sevmediği bölümde okumak zorunda durumunda kalıyor. Türkiye’nin köklü ve prestijli eğitim platformlarından olan Educaturk, bu gerçekten hareketle tercih döneminde üniversite adaylarının yanında olmak, doğru uzmanlıkla en doğru tercihi yapmalarını sağlamak için fuarı gerçekleştireceğini açıkladı.

Educaturk Tercih Fuarı, üniversite adayları ile ailelerinin bütün sorularına cevap verecek şekilde konumlandırılan üç bölümden oluşacağı, bu alanlardan ilki, Türkiye’nin en önemli 70’i aşkın üniversitesinin akademisyenleriyle hazır bulunacakları tanıtım alanı olacağı ifade edildi. Aday öğrencilerin bu alanda, üniversiteleri ve bölümlerini yakından tanıyacağı ayrıca, üniversitelerden burs ve yurt olanakları, uluslararası eğitim işbirlikleri, kampüs hayatı, staj ve kariyer olanakları hakkında da bilgi alabilecekleri belirtildi.

Educaturk Tercih Danışma Merkezi alanında ise 15 uzman tercih danışmanından oluşan birimlerin gençlerle özel görüşmeler yapacağı, aldıkları puan üzerinden tercih edebilecekleri üniversite ve bölümleri listeleyeceği, son kararlarında yanlarında olacağı ifade edildi.

Ufuk açıcı etkinlikler ve seminerler düzenlenecek

Educaturk Tercih Fuarı'nın etkinlik ve seminer alanındaki programının zengin içeriğe sahip olduğu bildirilirken, üniversitelerden uzman akademisyenler 'Hayat Tercihtir', 'Nasıl Tercih Yapılmaz', 'Geleceğin Tercihini Yapmak', 'Doğru Tercihin Kuralları', 'Gelecek Benim Tercih Benim', 'Doğru Tercihin Püf Noktaları' başlıkları altında sunumlar gerçekleştireceği, soru cevap bölümleri oluşturacağı açıklandı.

Grikoç Gökhan Müftüoğlu, Educaturk’te olacak

Düzenlediği motivasyon etkinlikleriyle gençlere büyük fayda sağlayan Grikoç Gökhan Müftüoğlu, son karar sürecinde de üniversite adayı gençlerin yanında olacağı bildirildi. 21-23 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 9 Grikoç etkinliğinde, en iyi tercihin nasıl yapılabileceği sorusunun cevabı başka başka yöntemlerle aranacağı, 'tercihlere sahip çıkalım' denileceği vurgulandı. Grikoç Gökhan Müftüoğlu'na etkinliklerde rehber öğretmen Murat Aydın ve klinik psikolog Beyhan Budak'ın eşlik edeceği söylendi.

Fuarda burs kazanma imkanı

Tercih fuarına gelen ve Educaturk Başarı Bursu standındaki formu dolduran adayların arasından, LYS ana puan türlerindeki en yüksek puan ortalamasına sahip adaylara burs verileceği, Educaturk Başarı Bursu her ana puan türünde (MF, TM, TS ve Dil) 3'er bin TL olarak belirlendiği ifade edildi.

Uygulama ile mesafeler kalkıyor

Educaturk'ün üniversite tercih dönemi boyunca özellikle başka şehirlerde bulunan gençlere mobil aplikasyon üzerinden de destek vereceği, söz konusu uygulamanın, üniversite tercih sürecinde özellikle farklı şehirlerdeki gençler ile üniversiteler arasındaki mesafeyi ortadan kaldıracağı söylendi.

Ücretsiz indirilen Educaturk mobil uygulamasının en çok dikkat çeken bölümleri 'Üniversiteye Sor' ve 'Yükle-Doldur-Kazan'. Mobil uygulamanın 'Üniversiteye Sor' bölümünde fuar katılımcısı olan üniversiteler ayrı ayrı isimlendirildiği, gençlerin sisteme kayıtlı olan üniversitelerden istediğini seçerek oluşturulan sohbet bölümü üzerinden sorularını yöneltebildiği, okumak istedikleri bölümler, burs ve yurt olanakları, üniversitede yaşam ve ihtiyaç duydukları tüm konularda da sorular sorabildiği, Educaturk Mobil Uygulamasının 'Yükle-Doldur-Kazan' bölümü ise anket ve yarışmalardan oluştuğu, bu bölümdeki anketlere katılan her ellinci öğrenciye birbirinden değerli hediyeler verileceği, anket katılımcısı her bininci öğrenciyi bekleyen hediye ise akıllı telefon olacağı açıklandı.