Diğer
Kategoriler

Efeler Ligi: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu’nda oynanan maçın setleri 27-25, 25-23, 21-25, 25-15 tamamlandı ve sarı-lacivertliler mücadelen 3-1 galip ayrıldı.

Efeler Ligi: Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

20 Şubat 2017 21:36

Karşılaşmanın ilk teknik molasına 8-5 önde giden Fenerbahçe, oyun üstünlüğünün ikinci bölümünde rakibine katırdı. (14-16) Ardından tekrar öne geçmeyi başaran sarı-lacivertliler Metin Toy’un sayısıyla farkı 2’ye çıkardı ve Sket ile skor üstünlüğünü devam ettirerek seti 27-25 kazandı.

İkinci sette ilk teknik molaya 6-8 Beşiktaş’ın üstünlüğünde girilirken, moladan Metin Toy’un sayılarıyla dönen Fenerbahçe, 10-9 öne geçti. Karşılıklı sayılara sahne olan bu bölümde Fenerbahçe seti 25-23 aldı.
Üçüncü sette ilk teknik molaya 8-6 önde giren sarı-lacivertliler, bu anlarda rakibinin serilerine engel olamadı ve 9-12 geriye düştü. İkinci teknik molaya da konuk takımın 14-16 üstünlüğüyle gidilirken, set de Beşiktaş'ın 21-25 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Dördüncü sette ilk teknik molaya 8-3 önde giren Fenerbahçe, Metin ve Guillaume Quesque ve Pajenk’in bloğuyla farkı 8’e çıkardı ve ikinci teknik molaya 16-8 üstün gitti. Farkı açan Fenerbahçe, seti 25-15 maçı da 3-1 kazandı. 

Etiketler: beşiktaş, Efeler Ligi, fenerbahçe, maç sonucu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!