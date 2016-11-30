Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, meclis üyeleriyle birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Elazığlı Cumali Atilla'ya ziyarette bulundu. Başkan Yanılmaz ve hemşehrilerinin desteğini görmekten mutlu olduğunu ifade eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Yaşanan sürecin ardından böyle şerefli ve onurlu bir göreve atandık. Görev bana tevdi edildiğinde tereddütsüz kabul ettim. Bu memlekete güzel hizmetler sunmak için buradayız. Efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Milleti yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle geceyi gündüze katarak canla başla çalışmak istiyoruz” diye konuştu.

17 yıldır Diyarbakır’da ideolojik belediyeciliğin yapıldığını dile getiren Atilla, “Artık vatandaş odaklı belediyecilik hizmeti sunmak istiyoruz. Vatandaşlarımız bugüne kadar asgari belediyecilik hizmetinden dahi faydalanamamış. Vatandaşa sunulması gereken asli hizmetler dahi sunulmayarak mağdur edilmiş. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

"Elazığ olarak her konuda desteğe hazır"

Diyarbakır’ın yıllardır yerel hizmetler noktasında yeterli hizmeti alamadığını belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, “İnşallah sizinle birlikte Diyarbakır’da hizmet yarışı başlayacaktır. Diyarbakırlılar hak ettikleri hizmeti alacaklardır. Yerel hizmetler zor bir görev ancak altından kalkılmayacak bir görev değil. Azimle, karalılıkla mücadele edildiğinde çok güzel sonuçlar elde edilecektir. Biz Elazığ Belediyesi olarak ne zaman, hangi konuda ihtiyaç duyulursa yardıma hazırız” dedi.