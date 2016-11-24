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Efes, Kızılyıldız'ı farklı devirdi

Turkish Airlines Euroleague’in 9. haftasında Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda ağırladığı Sırp ekibi Kızılyıldız’ı 100-79 mağlup etti. Anadolu Efes bu skorla Euroleague’de 4. galibiyetini almış oldu.

Efes, Kızılyıldızı farklı devirdi

24 Kasım 2016 21:59

Turkish Airlines Euroleague maç sonucu: Anadolu Efes: 100 - Kızılyıldız: 79

Salon: Abdi İpekçi 

Hakemler: Emilio Perez Pizarro xx, Ioannis Foufis xx, Moritz Reiter xx
Anadolu Efes: Thomas xx 6, Honeycutt xxx 12, Derrick Brown xxx 20, Cedi xxx 12, Cotton xxx 19, Granger xx 5, Omic xx 2, Heurtel xxx 17, Dunston xx 7
Başantrenör: Velimir Perasovic
Kızılyıldız: Wolters xx 8, Dangubic xx 2, Lazic xx 2, Simanic xx 2, Simonovic xx 9, Jenkins xxx 20, Guduric xxx 14, Jovic xx 7, Kuzmic xx 6, Bjelica xx 9
Başantrenör: Dejan Radonjic
1. Periyot: 21-21
Devre: 47-40 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 74-64 (Anadolu Efes lehine)
5 Faul: Lazic (Kızılyıldız) 

Etiketler: Abdi İpekçi Spor Salonu, Anadolu Efes, Sırp ekibi Kızılyıldız, Turkish Airlines Euroleague


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