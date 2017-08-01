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Efkan Ala annesini hastanede ziyaret etti

Eski İçişleri Bakanı AK Parti MKYK üyesi Efkan Ala, hastanede tedavi gören annesi Gönül Ala’yı ziyaret etti. Oğlunun ziyaretinden memnuniyet duyan anne Ala, "Oğlumu görünce yaralarım iyi oluyor" dedi.

Efkan Ala annesini hastanede ziyaret etti

01 Ağustos 2017 12:20

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, bugün memleketi Erzurum’a geldi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi’nde perşembe gününden bu yana tedavi gören annesi Gönül Ala’yı ziyaret eden Efkan Ala, doktorlardan bilgi aldı. Babası Temel Ala ile de görüşen Efkan Ala daha sonra annesinin yanında ayrıldı. Hastanede tedavi gören diğer hastalara da geçmiş olsun temennilerini ileten Ala, daha sonra Kulak Burun Boğaz Polikliniğine giderek muayene oldu.

Oğlunun ziyaretinden memnuniyet duyan anne Gönül Ala, "Benim oğlum tabi ki gelecek mecbur. O gelince yaralarım iyi oluyor. Sürekli telefonda arıyordu zaten. Beni arayınca ‘gelip seni alacağım’ dedi. Allah’a şükür büyük bir hastalığım olmadığı için ben burada kaldım" dedi.
 
Doğa Alca - Şahap Gürler


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