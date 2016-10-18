TBMM 15 Temmuz FETÖ Darbesi’ni Araştırma Komisyonu’na bilgi veren İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Fuat Avni’nin bir kişi olmadığını vurgulayarak, “Onların bir kısmı içeride, bir kısmı da yakalanacak. Cihazları koyanlar tespit edildi hepsi içeride, ikisi de yurt dışında kaçmıştı. Bulgaristan’a kaçmışlardı, girişimlerde bulunarak oradan alındı. Tespit edilenler alınıyor, daha tespit edilecek” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Fuat Avni ile ilgili sorusunu yanıtlayan İçişleri eski Bakanı Ala, şunları söyledi:

“Fuat Avni sosyal medyada olan, kaç kez soruşturma açıldı gönderildi, tespit edilenler alındı edilmeyenler yurtıdışında belki başkaları da vardır tespit edilemeyenler, bu çok yönlü biliyorsunuz başka ülkelerden de yapılabiliyor; ancak zorlayarak bu kadar işletebiliyoruz" dedi.