İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılmasının hemen ardından bazı kesimlerin iftira kampanyası başlattığı Efkan Ala’nın 15 Temmuz gecesi iddia edildiği gibi “korkup, kaçmadığı”, “bir hangarda saklanmadığı”, “özel bir uçakla Gürcistan sınırında tur atmadığı” uçak bileti ispatlandı. Efkan Ala’nın darbe girişiminin başladığı saatlerde 21.25’de Erzurum’dan havalanan Erzurum-Ankara seferini yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait tarifeli uçakla Ankara’ya seyahat ettiğini ortaya koyan uçak bileti ortaya çıktı.

Darbe girişiminin olduğu gün ve öncesinde Erzurum’da gezi ve incelemelerde bulunan, 15 Temmuz günü de amcasını kaybeden Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a taziye ziyareti gerçekleştiren ve sonrasında da Ankara’ya hareket eden dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında görevinden ayrılmasının hemen ardından bazı kesimlerce iftira kampanyası başlatılmıştı.

Ala, Ankara havalimanında beraberindeki emir subayı, danışmanları ve yardımcıları ile birlikte koordine yaparak darbe girişimini bastırmak için ülke genelinde 4 bine yakın özel harekat polisiyle harekete geçirmişti.