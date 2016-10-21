Kendisini “İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın basın danışmanıyım” diye tanıtarak dolandırdığı 14 kişiden yaklaşık 295 bin lira menfaat elde ettiği iddiasıyla Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan T.S.'nin yangılanmasına devam edildi. Hakkında 28 yıla kadar hapis cezası istenilen sanık T.S., karar duruşmasında müştekileri tanıdığını, kendilerine ve bazı insanlara yardım ettiğini ve bu yardımı yaparken de bazı masraflar yaptığını ileri sürerek, "Cezaevindeyken bu duruma pişman oldum, tövbe ettim. Çıkınca şeytana hizmet etmemeyi, sadece Allah'a kulluk etmeye söz verdim, pişmanım" dedi.

Mahkeme, T.S.’yi 9 mağduru dolandırdığı gerekçesiyle ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işlediğine kanaat getirerek 13 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, T.S.'nin cezaevinde yattığı süreyi dikkate alarak dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne gönderdi.