Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 'Efkan Ala’nın danışmanıyım' diyen dolandırıcıya 13 yıl hapis

'Efkan Ala’nın danışmanıyım' diyen dolandırıcıya 13 yıl hapis

Erzurum'da kendisini “İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın basın danışmanıyım” diye tanıtarak 14 kişinin yaklaşık 295 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan şahıs, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


21 Ekim 2016 12:26

Kendisini “İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın basın danışmanıyım” diye tanıtarak dolandırdığı 14 kişiden yaklaşık 295 bin lira menfaat elde ettiği iddiasıyla Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan T.S.'nin yangılanmasına devam edildi. Hakkında 28 yıla kadar hapis cezası istenilen sanık T.S., karar duruşmasında müştekileri tanıdığını, kendilerine ve bazı insanlara yardım ettiğini ve bu yardımı yaparken de bazı masraflar yaptığını ileri sürerek, "Cezaevindeyken bu duruma pişman oldum, tövbe ettim. Çıkınca şeytana hizmet etmemeyi, sadece Allah'a kulluk etmeye söz verdim, pişmanım" dedi.

Mahkeme, T.S.’yi 9 mağduru dolandırdığı gerekçesiyle ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu işlediğine kanaat getirerek 13 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, T.S.'nin cezaevinde yattığı süreyi dikkate alarak dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne gönderdi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!