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Efkan Ala’ya baba ocağında coşkulu karşılama

İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, bayram tatilinin son günlerinde baba ocağı Oltu’ya geldi.

Efkan Alaya baba ocağında coşkulu karşılama

16 Eylül 2016 13:45

Oltu’nun girişinde çiçeklerle karşılanan Efkan Ala’ya ilçeye girişte yüzlerce hemşehrisi eşlik etti. İlçeye girişte Oltuluların yanı sıra Narman, Olur ve Şenkaya ilçelerinden de yoğun bir katılımın olduğu karşılamaya çevre ilçe kaymakamları ve belediye başkanları da iştirak etti.

Karşılamaya gelen hemşerileriyle tek tek tokalaşan İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, “28 belediyeye kayyum atanması hakkında neler düşünüyorsunuz?” sorusunu yanıtsız bıraktı. Daha sonra Ala ve beraberindekiler büyük bir araç konvoyu eşliğinde Oltu ilçe merkezine geldi. Tarihi tarihi Aslanpaşa Camisinde cuma namazını kılan Efkan Ala’nın baba ocağı olan Oltu’nun Derebaşı köyüne gideceği öğrenildi.

Ala’ya Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt da eşlik etti. 

Dursun Murat Aydın

Etiketler: bayram tatili, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala


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