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Eflani hindileri görücüye çıktı

Türkiye'nin kaliteli ve lezzetli hindilerinin yetiştirildiği Karabük'ün Eflani ilçesinde, canlı ve kesilmiş olarak pazara sunulan hindiler tüketiciler tarafından kapışılıyor.

Eflani hindileri görücüye çıktı

19 Aralık 2016 15:31
Eflani hindileri görücüye çıktı - Tıkla İzle

Eflani Belediyesi tarafından şehrin girişine yaptırılan hindi heykeli kentin simgesi olurken, oluşturulan organik pazarda hindiler büyük rağbet görüyor. Organik pazarda yılbaşı geleneği olan hindiler ise son yılların satış rekorlarını kırıyor. İlçede yetiştirilen yaklaşık 5 bin hindinin büyük bir bölümü başta İstanbul olmak üzere birçok kentten gelen alıcılar tarafından kapışılıyor. İlçeye şehir dışından gelen vatandaşlar tarafından fiyatları 100 lira ile 180 lira arasında değişen fiyatlarda hindi satın alınıyor.

Eflani Belediyesi tarafından oluşturulan organik hindi pazarından yetiştirdiği hindileri pazara sunan üreticiler, Eflani'ye has hindileri doğal ortamda ve doğal arpa buğday ve mısır ile beslediklerini belirterek, hindilerden dişi olanların yaklaşık 4 ile 8 kilogram, erkek hindilerin ise 10 ile 25 kilogram arasında olduğunu ifade ettiler. Organik pazarda dişi hindiler 80 ile 120 TL, erkek olanları 100 ile 180 TL'den alıcı bulurken, kilo ile almak isteyenlerin ise kilosuna 25 TL veriliyor. Organik pazarda hindiler İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye ekipleri tarafından sürekli kontrol altında tutuluyor.

Hindi üreticisi Fevzi Kaval, yılbaşı nedeniyle talebin yoğunlukla İstanbul’dan olduğunu söyleyerek, “Eflani hindisi doğal besleme olduğundan piyasada satılanlara göre daha organik ve lezzetli. Bu sene talep de güzel. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi. 

Yasin Erdem
KARABÜK 


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