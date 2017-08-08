Efsane çubuklu forma TS Clup’larda satışa çıkıyor

Alp, Burak Yılmaz’ın tanıtım videosunda taraftarların ‘efsane’ çubuklu formayı görmeleri üzerine yoğun bir taleple karşı karşıya kaldıklarını vurgulayarak yakın zamanda TS Club’larda satışa çıkması beklenen forma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mehmet Yiğit Alp, “Bu formanın kulüp tarihimizdeki yeri çok büyük. Dozer Cemil gibi, Ali Kemal gibi bizi biz yapan değerlerimizin, efsane futbolcularımızın sırtında gördüğümüz, üzerinde ilk şampiyonluklarımızın teri olan formayı taraftarlarımızın 50 yılımızda görmek istemelerini çok iyi anlıyoruz. Bir süredir bu forma ve yine 50 yılımıza özel mini bir koleksiyon için çalışıyoruz. En yakın zamanda ‘efsane’ çubuklu formayı mağazalarımızda satışa sunacağız” dedi.

“TS Clup Mağazalarımıza ilişkin atılımımız devam ediyor”

Alp, ‘efsane’ çubuklunun 50 yıla özel hazırladıkları retro koleksiyonun içinde olduğunu ancak taraftarlardan gelen yoğun talep üzerine harekete geçtiklerini belirterek, "Retro koleksiyon içinde güzel ürünlerimiz olacak. Efsane Çubuklu da bunlardan biriydi. Futbolcumuz Burak'ın tanıtım videosunda taraftarlarımız tekrar bu formayı görünce bizi telefon yağmuruna tuttular. Haliyle efsane çubukluyu öne çektik. Yakın bir zamanda mağazalarımızdaki yerini alacak” diye konuştu.

TS Club Mağazaları’na ilişkin atılımların devam ettiğini belirten Alp “İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmit’te de çok yakın bir tarihte yeni bir mağazaya kavuşacağız. Hemen ardından sıradaki ilimizin İzmir olacağını taraftarlarımıza müjdelemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Forma satışlarımızı arttı”

Yeni sezon formalarında önceki yıla oranla artış yaşadıklarını belirten Alp, “Geçen yıla oranla forma satışlarımız yüzde 25 arttı. Haziran ayında beyaz formamızı, Temmuz’da ise parçalı formayı çıkarttık. Toplamda 15 bin forma sattık. Çubuklu da bugün mağazalarımızda ve teminatlarını yerine getiren bayilerimizde olacak” şeklinde konuştu.