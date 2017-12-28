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Efsane futbolcu Devlet Başkanı oldu

Liberya Seçim Komisyonu, eski futbolcu George Weah’ın 2018’de Liberya Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf’ın yerine devlet başkanlığı görevini devralacağını duyurdu.

Efsane futbolcu Devlet Başkanı oldu

28 Aralık 2017 22:27

Liberya, salı yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gitmişti. Seçim Komisyonu Başkanı Jerome Korkoyah bugün yaptığı açıklamada, eski yıldız futbolcu George Weah’ın oyların yüzde 61.5’ini kazanarak Liberya’nın yeni devlet başkanı olduğunu duyurdu. Korkoyah, 51 yaşındaki Weah’ın 2018’de ülkenin 25. Devlet başkanı olarak görevi devralacağını ifade etti.

Seçim Komisyonu, oyların yüzde 98.1’inin sayıldığını belirterek, Weah’ın oyların yüzde 61.5’ini kazandığını açıkladı. 73 yaşındaki rakibi Joseph Boakai ise oyların yüzde 38.5’ini kazandı.

George Weah, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea ve Manchester City ve Marsilya gibi uluslararası takımlarda oynamış, Avrupa’da Yılın Futbolcusu ödülü olarak bilinen Ballon d’Or’u kazanan tek Afrikalı futbolcu.

 

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