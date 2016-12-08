Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen “Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor” etkinliğinde bir dönem A Milli Futbol Takımı forması giyen efsaneleşmiş futbolcular Elazığ’da hükümlü ve tutuklularla bir araya geldi. Futbolun efsaneleri olan Ali Gültiken, Tanju Çolak, Hasan Şaş, Oğuz Çetin ve Hami Mandıralı, ilk olarak genç hükümlülerle yemek yiyip sohbet etti. Efsaneler daha sonra düzenlenen panelde kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Ceza İnfaz Kurumu Konferans Salonu’ndaki panele, Vali Murat Zorluoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Ermiş,Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Başsavcı Vekili Sinan İnal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, hükümlü ve tutuklular katıldı.

Proje kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çeşitli illere gittiklerini belirten Ali Gültiken, bu süre zarfında bir çok hükümlü ve tutukluyla bir araya geldiklerini söyledi. Elazığ’daki tutuklu ve hükümlülerle bir araya geldiklerini ifade eden Gültiken, “Hayatın içerisinde farklı zamanlarda belki olmaması gereken yerlerde olan, kötü bir kaza ile karşılaşan kardeşlerimizle de bir araya gelelim dedik. Onlarla da kendi tecrübelerimizi paylaşalım, onların hayatlı ilgili görüşlerini dinleyelim, bizlerle paylaşmak istedikleri şeyleri hep beraber bir noktaya getirelim diye bu projeye başladık. Çok da memnunuz ve mutluyuz. Burada Hasan Şaş, Oğuz Çetin, Hami Mandıralı ve Tanju Çolak’la beraber bu yolculuğu yapıyoruz. Bazen başka arkadaşlarımız da katılıyor. Ama felsefemiz aynı. Önemli olan hayatın temel noktasın insan var. İnsanın olduğu her yerde her şey de değerlidir” dedi.

Kendisinin de 1994-1996 yılları arasında 22 ay 23 gün hapis yattığını vurgulayan Tanju Çolak, “Buraların nasıl bir yer olduğunu çok iyi biliyorum. Ama şunu söylemek istiyorum zaman çok hızlı geçiyor. Burası sizler için çok önemli anıdır. Bundan sonraki hayatınızda nasıl bir hayat seçeceksiniz, nasıl bir hayat yaşayacaksınız, neler konuşacaksınız ve hedefleriniz ne bunu bur da planlamanız lazım. Ben yatarken bunları planladım. Buğun hala dimdik ayaktayım. Halkla ilişkiliyim, hala milletle iç içe yaşıyorum. Bizim burada olmamızın en büyük amacı, sizleri kucaklamak, sizlerle aynı havayı solumak, sizlerin sıkıntılarını bir yerlere iletmek ve sizleri mutlu etmektir. Biz bugün bu yüzden buradayız” diye konuştu.

Panelin ardından protokol ile efsanelerin yer aldığı takım ile genç tutuklu ve hükümlülerden oluşan takım karşı karşıya geldi. Bol gollü süren ve 8-8 biten maçta dostluk kazandı. Maç sonrası efsanelere plaket verildi.