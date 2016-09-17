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Efsane gemi Bozcaada’ya demir attı

Greenpeace’in efsane gemisi Rainbow Warrior, Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm yöresi Bozcaada’ya geldi.

Efsane gemi Bozcaadaya demir attı

17 Eylül 2016 15:23

Rainbow Warrior, daha güzel, daha yeşil, daha güneşli bir gelecek için ‘Güneşe yelken aç’ sloganıyla çıktığı yolculukta, dün sabah saat 07.30 sularında Bozcaada limanı açıklarına demir attı. Rainbow Warrior’u bir tekne ile Bozcaada Forum üyeleri karşıladı. Çevre dostu gemiyi ‘Hoş geldiniz’ pankartı ile karşılayan forum üyeleri, ardından gemiyi ziyaret etti. Pazar gününe kadar adada kalacağı öğrenilen gemiyi Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz da ziyaret etti.

Gemi, 1255 m2’lik yelken alanı sayesinde yaptığı yolun yüzde 80’ini rüzgar ile karşılıyor. Saat 13.30’da ziyarete açılan gemiye Bozcaadalılar ve tatilciler ilgi gösterdi. Güneş enerjisi kullanımını teşvik etmek için Türkiye turuna çıkan efsane geminin mürettebatı ise ziyaretçileri dans ve alkışlarla karşıladı. Ardından personel ziyaretçilere gemi hakkında bilgi vererek, geminin bütün bölümlerini gezdirdi. ‘Güneşe yelken aç’ sloganı ile güneş enerjisi kullanımını arttırmaya yönelik kampanyalar düzenleyen Greenpeace üyeleri, gemiyi ziyaret edenlere toplantı salonunda kısa filmler izletti. Greenpeace yetkilileri, Bozcaada Limanı’na da, stand ve güneş enerjisiyle çalışan sistemleri tanıttığı bir çekme karavan koydu. Gün boyu stand ile bu sistemler Adalılar ve misafirler tarafından ilgi ile karşılandı.

Etiketler: bozcaada, Greenpeace, Rainbow Warrior


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