Manchester City’de forma giyen Fildişi Sahilli oyuncu Yaya Toure, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Bu mesajı yazmak muhtemelen hayatımdaki en zor şey. 14 yıldır en üst seviyede devam ettiğim milli takım kariyerimi sonlandırma vaktinin geldiğine inanıyorum” açıklamasını yaptı. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, yoğun antrenman ve maç trafiğinin bu kararı almasında etkili olmadığını belirterek, “Futbol benim için her şey demek ve kariyerimdeki yeri çok büyük. Mili takımı bırakma gerekçem, oyuncu olarak burada kendime yeni bir hedef bulamamam” ifadelerini kullandı.

113 kez mili formayı terleten deneyimli futbolcu, Afrika’da 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında üst üste 4 kez yılın futbolcusu seçilmişti.