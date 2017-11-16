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Efsaneler mahkumlarla maç yaptı

Türk futboluna damga vuran eski ünlü futbolcular, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki genç hükümlülerle halı saha maçı yaptı.

Efsaneler mahkumlarla maç yaptı

16 Kasım 2017 18:15

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor” projesi kapsamında efsane futbolcular genç hükümlülerle futbol maçı yaptı.

Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin, eski futbolcular Ali Gültekin, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Oğuz Çetin ve Hami Mandıralı katıldı. Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki gösteri maçı renkli görüntülere sahne olurken, eski milli futbolcu Hasan Şaş hakeme yaptığı itirazlarla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Eski futbolculardan Semih Yuvakuran, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendi şehrimde olmaktan dolayı mutluyum. Böyle bir organizasyonda olduğum için de mutluyum. Bu arkadaşlar kader mahkumu. Sonuçta kimse böyle bir yerde kalmak istemez ama onları 1 gün dahi olsa şu havadan uzaklaştırabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

20’şer dakikadan iki devre halinde oynanan müsabakanın sonunda genç mahkumlara futbol topu, forma ve timsah maketi hediye edildi. 

Mesut Alan
 

 

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