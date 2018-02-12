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Efsanenin forması emekli edildi

NBA’de Boston Celtics, Cleveland Cavaliers ile oynadığı karşılaşma öncesinde takımda şampiyonluk yaşamış efsane isimlerinden Paul Pierce’ın 34 numaralı formasını emekli etti.

Efsanenin forması emekli edildi

12 Şubat 2018 13:43

NBA’de Doğu Konferansı ekiplerinden Boston Celtics, Paul Pierce’ı onurlandırdı. TD Garden’da oynanan Cleveland Cavaliers karşılaşması öncesinde Pierce’ın forması emekli edildi. Yapılan törenle Paul Pierce’ın 34 numaralı forması TD Garden’a asıldı.

Pierce, 1999-2013 yılları arasında Boston Celtics forması giymiş, 24 bin 21 sayı, 6 bin 651 ribaund ve 4 bin 305 asist ile mücadele etmişti. Efsane basketbolcu, Boston ile 2008 yılında NBA şampiyonluğu da yaşamıştı.

Başarılı basketbolcu, 1998 NBA Draftı’nda Boston Celtics tarafından 10. sıradan seçilmişti. Brooklyn Nets ve Washington Wizards’da oynayan yıldız basketbolcu, 2017 yılında Los Angeles Clippers formasıyla parkelere veda etti.

Oğuzhan Ort

Etiketler: nba

 

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