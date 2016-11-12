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Ege Denizi ve Akdeniz'de 643 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 4-11 Kasım tarihleri arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Ege Denizi’nde ve Akdeniz’de 643 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.


12 Kasım 2016 13:47

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de 7 gün 24 saat aralıksız olarak yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 4-11 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleşen 7 düzensiz göç olayında 643 düzensiz göçmen karasularımızda yakalandığı açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, gerçekleşen 7 göç girişiminin hiçbirinin arama kurtarma faaliyetine dönüşmediği ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilerek, "Düzensiz göç faaliyetlerinin Gelibolu, İskenderun, Çeşme ve Kuşadası bölgelerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla, 4-11 Kasım 2016 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde, 1 arama kurtarma gemisi, 38 Sahil Güvenlik botu, 13 SAGET, 1 DEGAK Timi ve 8 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 431 saat seyir yapılmış, 9 Helikopter ve 3 uçak sortisi ile toplam 30 saat 10 dakika uçuş gerçekleştirilmiş, 4 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 385 saat görev icra edilmiştir" denildi. 


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