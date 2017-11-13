Diğer
Kategoriler

Ege Denizi'nde 45 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan 45 Suriyeli göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ege Denizinde 45 kaçak göçmen yakalandı

13 Kasım 2017 17:21

Dün sabaha karşı Bodrum Akyarlar önlerinde termal kamera vasıtasıyla içerisinde çok sayıda insan bulunan lastik bir bot Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edildi. Lastik bot içerisinde bulunan 22 Suriye uyruklu düzensiz göçmen, bölgede görevli Sahil Güvenlik botu üzerine alınarak kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, Bodrum Limanı’na getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Gerekli ihtiyaçları giderilen göçmenler işlemlerin ardından emniyet birimlerine teslim edildi.

Fethiye Körfezi'nde 23 kaçak yakalandı

Fethiye Körfezi'nde bir fiber sürat teknesi içerisinde bulunan 22'si Suriyeli, 1'i Filistinli olmak üzere toplamda 23 göçmen yakalandı. Aynı teknede bulunan 1’i Gürcü, 2’si Ukrayna vatandaşı, 3 organizatör şüphelisi ve birlikte kurtarılan 23 göçmenin yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyet birimlerine teslim edildiği öğrenildi. 

Tuba Ayhan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç