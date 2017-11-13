Ege Denizi'nde 45 kaçak göçmen yakalandı

Dün sabaha karşı Bodrum Akyarlar önlerinde termal kamera vasıtasıyla içerisinde çok sayıda insan bulunan lastik bir bot Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edildi. Lastik bot içerisinde bulunan 22 Suriye uyruklu düzensiz göçmen, bölgede görevli Sahil Güvenlik botu üzerine alınarak kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, Bodrum Limanı’na getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Gerekli ihtiyaçları giderilen göçmenler işlemlerin ardından emniyet birimlerine teslim edildi.

Fethiye Körfezi'nde 23 kaçak yakalandı

Fethiye Körfezi'nde bir fiber sürat teknesi içerisinde bulunan 22'si Suriyeli, 1'i Filistinli olmak üzere toplamda 23 göçmen yakalandı. Aynı teknede bulunan 1’i Gürcü, 2’si Ukrayna vatandaşı, 3 organizatör şüphelisi ve birlikte kurtarılan 23 göçmenin yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyet birimlerine teslim edildiği öğrenildi.

Tuba Ayhan

