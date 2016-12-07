Diğer
Kategoriler

Ege Denizi'nde 55 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 55 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


07 Aralık 2016 10:21

Alınan bilgiye göre, Çeşme açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, gece saat 01.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi Karaabdullah Burnu açıklarında bir şişme bot tespit etti. Şişme botu durduran ekipler, bottaki 55 sığınmacıyı Sahil Güvenlik botuna aldı. Aralarında çok sayıda küçük yaşta çocuk ve kadının da bulunduğu sığınmacılar, Çeşme iskelesine götürüldü. 51'i Suriye, 3'ü Filistin, 1'i de İran uyruklu olduğu belirlenen sığınmacılar, Çeşme iskelesindeki çadıra alındı. Çadırdaki sobayı da yakan Sahil Güvenlik görevlileri, sığınmacılara battaniye, yiyecek ve içecek vererek ihtiyaçlarını karşıladı. Yorgun ve uykusuz olan sığınmacılar birbirlerine yaslanarak uyuyakaldı. Sığınmacıların işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi. 

İsa Atagöz
İZMİR


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç