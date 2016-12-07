Alınan bilgiye göre, Çeşme açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, gece saat 01.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi Karaabdullah Burnu açıklarında bir şişme bot tespit etti. Şişme botu durduran ekipler, bottaki 55 sığınmacıyı Sahil Güvenlik botuna aldı. Aralarında çok sayıda küçük yaşta çocuk ve kadının da bulunduğu sığınmacılar, Çeşme iskelesine götürüldü. 51'i Suriye, 3'ü Filistin, 1'i de İran uyruklu olduğu belirlenen sığınmacılar, Çeşme iskelesindeki çadıra alındı. Çadırdaki sobayı da yakan Sahil Güvenlik görevlileri, sığınmacılara battaniye, yiyecek ve içecek vererek ihtiyaçlarını karşıladı. Yorgun ve uykusuz olan sığınmacılar birbirlerine yaslanarak uyuyakaldı. Sığınmacıların işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi.

İsa Atagöz

İZMİR