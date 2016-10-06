Geçtiğimiz Salı günü, saat 05.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, tespit edilen hareketli motorlu fiber tekne içerisinde Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen (6 erkek, 4 kadın, 11 çocuk) yakaladı. Yine aynı gün saat 02.15 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğunun öğrenilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Tespit edilen hareketli motorlu lastik bot içerisinde Suriye uyruklu 24 göçmen (12 erkek, 3 kadın, 9 çocuk) yakalandı. Dün saat 00.20 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğunun ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti. Tespit edilen hareketli motorlu fiber tekne içerisinde Suriye uyruklu 20 düzensiz göçmen (2 erkek, 8 kadın, 10 çocuk) ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı. 2 gün içerisinde toplam 65 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.