Diğer
Kategoriler

Ege Denizi'nde 65 kaçak göçmen yakalandı

Ege Denizi'nde İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 65 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Ege Denizinde 65 kaçak göçmen yakalandı

06 Ekim 2016 14:39

Geçtiğimiz Salı günü, saat 05.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, tespit edilen hareketli motorlu fiber tekne içerisinde Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen (6 erkek, 4 kadın, 11 çocuk) yakaladı. Yine aynı gün saat 02.15 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğunun öğrenilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Tespit edilen hareketli motorlu lastik bot içerisinde Suriye uyruklu 24 göçmen (12 erkek, 3 kadın, 9 çocuk) yakalandı. Dün saat 00.20 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğunun ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti. Tespit edilen hareketli motorlu fiber tekne içerisinde Suriye uyruklu 20 düzensiz göçmen (2 erkek, 8 kadın, 10 çocuk) ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı. 2 gün içerisinde toplam 65 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Etiketler: Ege denizi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!