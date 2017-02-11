Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; “Kuzey Ege’de kuzey-kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 bofor (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esen rüzgarın, Pazar (12.02.2017) günü sabah saatlerinden itibaren etki alanını genişletip, Ege Denizi’nin tamamında fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Meteoroloji uyardı ve saat verdi

Fırtınanın Kuzey Ege’de Pazartesi günü (13.02.2017) akşam saatlerinde, Güney Ege’de Salı günü (14.02.2017) sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir” denildi.

Fırtınanın oluşturabileceği muhtemel olumsuzluklara karşı başta denizcilikle uğraşan vatandaşlar olmak üzere, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.