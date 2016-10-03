Geçtiğimiz 30 Eylül günü saat 08.00 sıralarında, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Güneş Adası önlerinde, görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli motorlu lastik bot içerisinde tespit edilen 28 Suriye, 14 Pakistan, 7 Kongo, 3 Dominik, 2 Güney Afrika, 2 Mali, 2 İran, 1 Haiti, 1 Fildişi Sahilleri, 1 Libya uyruklu olmak üzere toplam 61 göçmeni yakaladı. 2 Ekim günü saat 07.15 sıralarında ise Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Maden Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, tespit edilen 23 Suriye, 2 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 25 göçmeni yakaladı. Yine aynı gün saat 13.30 sıralarında, İzmir'in Çeşme ilçesi Uç Burun kuzey batısında bir grup ?düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu,tespit edilen hareketli motorlu lastik bot içerisinde bulunan Suriye uyruklu 40 göçmeni yakaladı. 3 ayrı operasyonda toplam 106 göçmen yakalandı.