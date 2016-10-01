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Ege Üniversitesi akademisyenlerine FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde yapılan operasyonda, aralarında 'bylock' programı kullanan Ege Üniversitesi akademisyeni 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ege Üniversitesi akademisyenlerine FETÖ operasyonu

01 Ekim 2016 09:10

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı Ayhan Yılmaz'ın, Ege Üniversitesi'nin FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmasında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli Manisa ve Ankara'da bu sabah, eş zamanlı operasyon yaptı. Haklarında yakalama kararı bulunan Ege Üniversitesi akademisyeni 25 şüpheliden, 15 kişi yakalandı. Aralarında profesörlerin de bulunduğu akademisyenlerin 'bylock' programı kullandığı öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde halen aramaların devam ettiği öğrenilirken, 10 şüphelinin aranmasına devam edildiği bildirildi.

Atakan Şen
 

Etiketler: ege üniversitesi, fetö


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