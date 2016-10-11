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Ege Üniversitesi'nde ByLock kullanan FETÖ'cülere 29 tutuklama

Ege Üniversitesi'ndeki FETÖ üyelerine yönelik İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 29'u tutuklandı.


11 Ekim 2016 09:46

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alındıktan sonra "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkartılan üniversite çalışanı 29 kişi tutuklandı, bir kişi ise yurt dışı yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgüt adına faaliyette bulunduğunu iddia edilen şüphelilerin, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları öğrenildi.


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