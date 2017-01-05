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Ege Üniversitesinde skandal!

Ege Üniversitesinde bir grup öğrenci ders işlenen bir salona girdi ve içlerinden biri kürsüye çıkıp siyasi içerikli konuşma yaptı. Salondaki akademisyenlerin ise olaya müdahale etmediği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ege Üniversitesinde skandal!

05 Ocak 2017 13:20

İddiaya göre, okulda öğrenim gören Tuana U., Emine A., Kutlay B. ve Şehmuz B., öğrencilerin ders işlediği bir salona girdi. Öğrencilerden Tuana U., akademisyenlerin gözü önünde kürsüye çıktı ve siyasi içerikli propaganda yaptı. Salondaki hiçbir görevli de olaya müdahale etmedi. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler büyük tepki topladı.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun, üniversitenin bir eğitim kurumu olduğunu, hiçbir hukuksuzluğa izin vermeyeceklerini ifade etti. Olayla ilgi Bornova Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Rektör Hoşcoşkun, üniversite yönetimi olarak da bir soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Etiketler: ege üniversitesi


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