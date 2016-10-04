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Ege Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 16 ilde, FETÖ'nün Ege Üniversitesi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 44 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.


04 Ekim 2016 09:50

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, FETÖ'nün Ege Üniversitesi yapılanmasına yönelik operasyon yaptı. Haklarında yakalama kararı bulunan 44 şüpheli için İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyon kapsamında Ege Üniversitesi'nde çalışan akademisyen ve idari kadrodan 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü FETÖ'nün iletişim kanalı 'ByLock'u kullandığı ileri sürüldü. Operasyona, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın 15 Temmuz darbe gecesi yaşamını yitiren ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'tan dolayı 'Varank 1' adı verildiği öğrenildi.

Birinci dalga geçen hafta yapılmıştı
Geçtiğimiz hafta, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli Manisa ve Ankara'da eş zamanlı operasyon yapmış, haklarında yakalama kararı bulunan Ege Üniversitesi akademisyeni 25 şüpheliden 15'i yakalanmıştı. Aralarında profesörlerin de bulunduğu akademisyenlerin 'ByLock' programı kullandığı öğrenilmişti.
 

Etiketler: ege üniversitesi


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