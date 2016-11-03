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Egea, dünya turunda Orta Amerika etabını tamamladı

Bursalı sedan Egea, 'Egea Dünya Turu' sloganıyla yaklaşık 80 günde 40 bin kilometrelik yolculuğunun bir etabını daha başarıyla tamamladı.

Egea, dünya turunda Orta Amerika etabını tamamladı

03 Kasım 2016 13:21

Geliştirme sürecinde Tofaş mühendislerinin büyük rol oynadığı ve Tofaş'ın Bursa Fabrikası'nda üretilerek dünyanın 40 ülkesine ihraç edilen Fiat markasının aracı Egea, 'Egea Dünya Turu' sloganıyla yaklaşık 80 günde 40 bin kilometrelik zorlu yolculuğunun bir etabını daha başarıyla tamamladı. Otomobil gazetecisi Okan Altan'ın pilotajında Bursa'dan yola çıkan otomobil, Türkiye sınırından çıkarak, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna'ya, oradan Ural Dağları, Kazakistan ve Sibirya'ya, en son da Vladivostok'u geçerek Japonya'ya ulaşmıştı. Dünya turunun dördüncü etabında Orta Amerika'ya tekerlek basan Bursalı sedan, Meksika'yı boydan boya geçerek Avrupa'ya dönüş yoluna geçti. Orta Amerika turunun tamamlanmasıyla yaklaşık 15 bin kilometre yol yaparak artık Avrupa Kıtası yolculuğuna geçmeye hazırlanıyor.

Altan, “Fiat Egea Sedan ile 15 bin km'ye yakın bir yol yaptık. Araç mekanik açıdan tık demeden Sibirya steplerinin ardından Meksika turunu da tamamladı. Egea'nın dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Orta Amerika'da da ilgi odağı olması bizim için gurur vesilesi” diye konuştu. 

Etiketler: dünya turu, Egea, Orta Amerika


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