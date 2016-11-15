Diğer
Kategoriler

Ege’de 1 saatte 9 deprem

Ege denizinde 1 saat içerisinde 2.9 ila 3.8 arasında 9 deprem meydan geldi.

Egede 1 saatte 9 deprem

15 Kasım 2016 07:29

Ege denizinde 1 saat içerisinde 9 deprem ile sallandı. İlk deprem akşam saat 21.20’de 3.8 şiddetinde oldu. İlk depremden sonra ege denizinde ardı ardına 8 deprem daha meydana geldi.

EGE DENİZİ SALLANDI

Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre; merkez üstü Ege denizi olan depremlerin ilki 21.20’de denizin 9,5 kilometre derinliğinde 3.7 şiddetinde olduğu öğrenildi. İlk depremden 12 dakika sonra 21.32’de aynı bölgede 2.1 şiddetinde 2’ci deprem meydana geldi. 3’cü deprem ise 2 dakika sonra 21.34’da 2.9 şiddetinde oldu. Saat, 21:39’de - (3.6), 21:44’de - (3.8), 21;52’de - (3.4), 22:00’da - (2.5), 22:16’da - (2.5), 22:40’da - (2.4) şiddetinde deprem meydana geldi. Gece yarısı 24:05’de de 2.5 ile Ege denizi tekrar sallandı.

BODRUM VE KOS HİSSETTİ

1 saat içerisinde içerisin de ardı ardına meydan gelen 9 deprem, Yunanistan’ın Kos adasından ve Muğla’nın Bodrum ilçesinden hissedildi. Depremde her iki bölgede de can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.
Eren Ayhan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!